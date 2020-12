Economia Restaurante de Ljubomir Stanisic recebe estrela Michelin Por

O restaurante 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, recebeu pela primeira vez uma estrela do Guia Michelin Espanha e Portugal 2021.

A outra novidade na lista dos restaurantes portugueses com as famosas estrelas da culinária foi o Eneko Lisboa.

Do lote saiu o São Gabriel, em Almancil, que fechou no final de 2019.

No caso do 100 Maneiras, a distinção surge dias depois de Ljubomir Stanisic ter liderado o protesto do setor da restauração, contra as medidas implementadas no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

O chef de origem bósnia fez parte dos nove empresários do movimento ‘A Pão e Água’ que realizou uma greve de fome, em frente ao Parlamento.

Na atualização, o Guia Michelin tem 21 restaurantes portugueses com uma estrela (cozinha de grande nível) e sete com duas estrelas (cozinha excecional).

Portugal continua sem qualquer restaurante com a pontuação máxima, três estrelas.