Economia “Resta saber quanto vamos colocar na TAP antes do seu desaparecimento”, diz deputado do PS Por

O deputado socialista Ascenso Simões manifestou estar contra o plano de reestruturação da TAP delineado pelo Governo de António Costa.

Em entrevista ao ‘Irrevogável’, da Visão, o deputado do PS garantiu acreditar que a transportadora não é viável.

“Todo o processo relacionado com a TAP vai levar ao seu desaparecimento, com este Governo ou com outro. Resta saber quanto vamos lá colocar antes de chegar esse momento”, afirmou.

Para Ascenso Simões, a TAP é “o grande erro político de António Costa”.

“Sou um socialista que ficou sozinho na altura própria, agora fico expectante dos caminhos que vão ser seguidos, sabendo eu que parte dos meus alertas começam a fazer sentido”, reforçou.

O deputado socialista criticou também o Bloco de Esquerda, recuperando a polémica entre os dois partidos aquando da apresentação do Orçamento de Estado para 2021, aconselhando os dirigentes bloquistas a lerem Lenine, quando este se referiu ao “esquerdismo” como “doença infantil do comunismo”.

E é ao comunismo que Ascenso Simões vai buscar o candidato ideal à Presidência da República, João Ferreira.

Uma opção que o deputado do PS justificou com a “necessidade de termos um PCP forte, para o equilíbrio de forças, à esquerda”, de forma a que o PS, “como partido charneira, não seja atraído por um lado mais radical, como é o Bloco de Esquerda”.

Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, tem efetuado um mandato de “política piegas, com beijos e abraços e uma aproximação tola” aos portugueses, no entender de Ascenso Simões.

O deputado do PS falou ainda sobre a candidata a Belém que é militante socialista, mas não conta com o apoio do partido, Ana Gomes: “É ainda mais radical”.