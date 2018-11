Responsável de app de encontros gay gera polémica por defender casamento entre “homem e mulher”

Scott Chen preside desde agosto de 2018 a uma aplicação (app) destinada a encontros gay. O líder da Grindr, que se assume heterossexual, está no centro de uma polémica, depois de ter defendido que o casamento “é o santo matrimónio entre um homem e uma mulher”.

A publicação feita por Scott Chen no Facebook, entretanto apagada, gerou desconforto entre os utilizadores da app que criticaram esta tomada de posição pública, que foi escrita em chinês e inglês.

“Algumas pessoas pensam que o casamento é o santo matrimónio entre um homem e uma mulher. Eu também penso o mesmo. Mas isso é um assunto de cada um”, escreveu na publicação no Facebook que, entretanto, apagou.

Scott Chen salientou ainda que “algumas pessoas pensam que o objetivo do casamento é ter uma criança que tenha o nosso ADN”.

“Mas de novo, é a vida de cada um”, salientou, citado pela revista digital Into.

Após a polémica, Scott Chen explicou as considerações tomadas, ele que se assume como heterossexual.

“Sou um homem heterossexual casado com uma mulher que amo e tenho duas filhas lindas que amo desse casamento. É como eu me sinto com o meu casamento. Diferentes pessoas podem ter diferentes sentimentos. Não podem negar o que eu sinto.”