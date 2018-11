República Checa não vai assinar Pacto Mundial para a Migração da ONU

O Governo da República Checa anunciou hoje que não assinará o Pacto Mundial para a Migração da ONU, que deve ser subscrito em dezembro, em Marraquexe, por 190 países.

A cadeia de televisão CT24 explicou que o Governo do populista conservador Andrej Babis assegura que não vê refletidas no documento as suas reservas, como a suposta falta de distinção entre migração legal e ilegal.

A rejeição checa junta-se à dos Estados Unidos, Hungria e Áustria. Entretanto, outros países como a Polónia, Austrália e Bulgária anunciaram também a intenção de fazer o mesmo.