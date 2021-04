Desporto Repórter de imagem da TVI agredido após o Moreirense-FC Porto Por

Um elemento da comitiva do FC Porto agrediu um repórter de imagem da TVI, na noite desta segunda-feira, num local onde se concentravam os jornalistas, nas imediações do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O incidente ocorreu depois do empate entre FC Porto e Moreirense, num jogo que terminou empatado a um golo e em que os dragões reclamam diversas decisões do árbitro Hugo Miguel.

Pinto da Costa aproximava-se do local e as câmaras ligaram-se, até que se dá o incidente, sendo percetível que o equipamento do repórter de imagem é atingido, ao mesmo tempo que se ouve um insulto.

A TVI confirma a agressão, imputa a agressão a um responsável do clube da Invicta e lamenta o episódio, que surge momentos depois de outros momentos de tensão ocorridos após este empate do FC Porto, no terreno do Moreirense.

Depois do final da partida, o técnico Sérgio Conceição foi expulso e outros membros do ‘staff’ azul e branco protestaram no relvado.