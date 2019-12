Fórmula 1 Reorganização na equipa Renault após saída do responsável pelo chassis de F1 Por

A equipa Renault de Fórmula 1 está a realizar uma profunda remodelação no seio da sua estrutura técnica, depois da saída do seu responsável de chassis, Nick Chester.

O técnico britânico estava na formação de Enstone há 19 anos, e ocupava atualmente a posição de diretor técnico, posto que ocupava desde 2013, na época da Lotus.

Esta saída de Chester da Renault F1 acaba por não ser uma surpresa total, já que o chassis tem sido o ponto fraco do monolugar da marca do losango, contrariamente ao motor, como o provou a McLaren ao ser quarta no campeonato de construtores com o mesmo propulsor.

Daniel Ricciardo entrou para a equipa de Enstone com o propósito de desenvolver o conjunto R.S.19, mas do lado do chassis detetou sempre problemas.

Na hora da despedida Nick Chester agradeceu à Renault e desejou-lhe boa sorte: “Apreciei os meus 19 anos no seio de uma equipa onde reina um espírito formidável. Trabalhei com um grupo de pessoas incrivelmente leais e talentosas. Estou desejoso por encontrar um novo desafio e desejo a todos os membros da equipa o melhor para o futuro”.

Por seu lado, o diretor da Renault Sport Racing também teve palavras de agradecimento pelo empenho e contribuição do técnico britânico para aquilo que a sua equipa alcançou. “Nick foi um elemento-chave de Enstone após 20 anos. A sua paixão pela equipa nunca enfraqueceu, apesar dos momentos extremamente difíceis”, destacou Cyril Abiteboul.

O francês sublinhou ainda “os conhecimentos técnicos e o entusiasmo” de Chester, que permitiu à Renault “passar do fundo da grelha para o pelotão de caça”, acrescentando: “Temos de agradecer sinceramente a Nick por toda a sua contribuição e desejamos-lhe muito sucesso na próxima etapa da sua carreira”.