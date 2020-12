Desporto Renê Weber morre aos 59 anos Por

Ex-jogador do Vitória de Guimarães e treinador-adjunto de Paulo Autori estava internado há cerca de 10 dias.

O ex-futebolista e treinador-adjunto Renê Weber morreu nesta quarta-feira, aos 59 anos, vítima de covid-19.

Internado há cerca de 10 dias numa unidade de cuidados intensivos do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, Renê Weber encontrava-se em estado grave, não resistindo à infeção pelo novo coronavírus.

O Botafogo, clube mais recente na carreira de Weber, como adjunto de Paulo Autuori, já manifestou pesar por esta perda.

“O Botafogo lamenta profundamente a morte de Renê Weber, ex-adjunto do clube nesta temporada e campeão brasileiro em 1995. Profissional de alto nível, era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da covid-19″, escreve o clube brasileiro, nas redes sociais.

O técnico regressou ao emblema do Rio de Janeiro nesta temporada, de onde saiu em outubro, no seguimento do afastamento de Paulo Autuori.

Como treinador, tem ainda no currículo uma passagem pela Seleção Brasileira de Sub-20, que liderou. Renê Weber foi também coordenador técnico do São Paulo.

Como jogador, vestiu as camisolas do Internacional, América e Fluminense, atuando no meio-campo. E foi precisamente no ‘Flu’ que conseguiu maior sucesso.

Foi tricampeão carioca (entre 1983 e 1985) e sagrou-se campeão brasileiro em 1984, participando em 143 jogos e apontando 15 golos.