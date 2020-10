Economia Rendimentos não chegaram aos 10 mil euros em 41,5 por cento das declarações de IRS de 2019 Por

Os rendimentos auferidos no ano de 2018 foram inferiores a 10 mil euros em 41,5 por cento das declarações de IRS entregues em 2019.

De acordo com as estatísticas divulgadas publicamente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no Portal das Finanças, houve 5 302 953 agregados a entregar a declaração, sendo que em 41,5 por cento dos casos o rendimento anual bruto ficou abaixo dos 10 mil euros.

“Os agregados com rendimentos iguais ou superiores a 10.000 euros registam, nos diferentes escalões, taxas de crescimento que variam entre os 3% e os 20%, enquanto os agregados com rendimentos até 10.000 euros decresceram em relação ao ano anterior”, salientou a AT, nas notas que acompanham as estatísticas.

Já os contribuintes cujo rendimento superou os 100 mil euros aumentou 17,3 por cento.