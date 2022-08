Nas Notícias Rendas em Lisboa registam maior aumento trimestral em 5 anos Por

Rendas em Lisboa para o segundo trimestre de 2022 registam o maior aumento trimestral dos últimos cinco anos, com mais 4,9 por cento.

As rendas dos novos contratos de arrendamento residencial aumentaram 4,9% em Lisboa no segundo trimestre de 2022 face ao trimestre anterior, registando a maior subida trimestral desde o final de 2017.

No Porto, as rendas tiveram um aumento trimestral de 3,7% no segundo trimestre, conforme os mais recentes resultados do Índice de Rendas Residenciais.

Este valor foi apurado pela Confidencial Imobiliário, tendo por base as rendas dos novos contratos realizados.

Em termos homólogos, a subida das rendas em Lisboa atinge os 14,6% no segundo trimestre, refletindo assim os fortes aumentos trimestrais do último ano, sempre acima dos 2,5%.

Recorde-se, por outro lado, que as rendas na capital estavam a descer até há um ano, acumulando no segundo trimestre de 2021 uma variação homóloga de -12,0%.

No Porto, a recuperação das rendas de habitação só começou a observar-se no final de 2021. No entanto, num ritmo igualmente intenso, com aumentos trimestrais sempre superiores a 3,5%.

Em resultado deste ciclo, as rendas no Porto registaram no segundo trimestre um crescimento homólogo de 11,7%. Este valor contrasta com os -9,8% observados há um ano.

Análise ao país

No cômputo do país, as rendas contratadas para a habitação no segundo trimestre aumentaram 3,3% em termos trimestrais e 7,0% em termos homólogos.

De acordo com os dados do SIR-Arrendamento, no segundo trimestre de 2022 a renda média contratada atingiu patamares inéditos de 15,1€/m2 em Lisboa e de 12,4€/m2 no Porto. Já no país, atingiu os 11,6€/m2, igualmente um nível máximo.

Índice de Rendas Residenciais

O Índice de Rendas Residenciais monitoriza o comportamento do mercado de arrendamento residencial. A base são as rendas dos novos contratos realizados.