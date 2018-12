Apresentações/Novidades Renault Trafic Pro+ propõe exclusividade Por

A comemorar 10 no mercado nacional, a Renault Pro+ propõe mais uma série especial, desta feita para um dos veículos comerciais de maior sucesso entre nós: o modelo Trafic.

Com uma estética moderna e apelativa, este Trafic Pro+ está dotado de equipamento superior e adaptado à era digital. Disponível a partir de 25.950 euros, este comercial da Renault é uma resposta a quem procura um veículo que transporte mercadorias, capaz das solicitações de desafios profissionais mas sem prescindir de alguma exclusividade.

O Trafic Pro+ é o resultado de quatro décadas de constantes desenvolvimentos, que permitiram a milhares de profissionais terem uma agradável e útil ferramenta de trabalho. E, disponível nas configurações de furgão de mercadorias ou de cabine prolongada com seis lugares, apresenta agora vários elementos diferenciadores.

Exteriormente distingue-se o ‘pack look’ dianteiro, onde sobressaem o para-choques frontal parcialmente pintado na cor da carroçaria ou o friso vermelho da grelha frontal preta, bem como os embelezadores de faróis de nevoeiro em vermelho e as capas dos espelhos retrovisores em preto brilhante também conferem um estatuto de exclusividade à série especial PRO+, reforçado pelas luzes diurnas suplementares LED e pelos sensores de chuva e luminosidade que aumentam a segurança.

O comercial da Renault ganha também com o seu estilo personalizado. Lateralmente, os frisos decorativos vermelhos com moldura e o design preto das jantes específicas de 17’’ de liga leve, acentuam o estilo personalizado desta edição especial, que também contempla colunas laterais traseiras pintadas na cor da carroçaria.

Já no interior o maior destaque vai para a excelente habitabilidade, o estilo prático e funcional e os equipamentos tecnológicos, agora valorizados por nível superior de equipamento, nomeadamente o o Pack Navegação Media Nav Evolution, constituído pelo Sistema Media Nav, Radiosat MP3 Bluetooth e cartografia portuguesa que, passando a estar conectado com o Sistema de Ajuda ao Estacionamento Traseiro, com câmara de marcha-atrás, facilita bastante as manobras de estacionamento e as operações de carga ou descarga.

Não faltam também o novo Trafic PRO+ está apetrechado com uma “smartphone station” e um sempre útil sistema regulador de velocidade (cruise control), pertinente auxílio, na estrada, para evitar potenciais e indesejadas multas.

Outros detalhes chamam a atenção, como o volante em couro e os tapetes específicos são os primeiros sinais que marcam a diferença no interior. A adoção de um padrão de tecido de estofos em Java preto, a par de uma decoração específica com apontamentos em cromado (nos rebordos do painel de instrumentos, alavanca de velocidades e colunas de som, nos manípulos de abertura de portas e na moldura do sistema multimédia) também confirmam a superior qualidade de vida a bordo.

Mecanicamente o Renault Trafic Pro+ está equipado com o motor diesel 1.6 dCi, de 125 cv, sendo que este comercial é proposto nas variantes de Furgão de Mercadorias (L1H1 1,0T; L1H1 1,2T e L2H1 1,2T) e Furgão de Cabine Prolongada (L1H1 1,0T; L1H1 1,2T e L2H1 1,2T).