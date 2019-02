Apresentações/Novidades Renault renova por completo o Clio Por

A Renault renovou agora o seu ‘best-seller’ Clio. Esta quinta geração do modelo que se revelou um ícone, promete ser mais dinâmica e moderna, revitalizando um nome que ‘nasceu’ há três décadas.

Concebido sob os príncípois de ‘Evolução & Revolução’, segundo a marca do losango, o novo Clio promete mudar o paradigma, com um design exterior que se afirma mais maturo, enquanto o do interior foi repensado, sendo que se mantém reconhecível, apesar da totalidade dos componentes ser nova.

A ideia da Renault é manter este como um sucesso de vendas, tendo sido comercializadas mais de 15 milhões de unidades vendidas desde a primeira geração, seguindo um plano estratégico que denominou de ‘Drive the Future’, iniciado em 2017 e que se prolongará até 2022.

Para além de tudo isso, o novo Clio está no centro da estratégias de reforço das sinergias no seio da Aliança Renault Nissan – onde se inserem ainda as marcas Dacia e Mitsubishi,. Isso passa pelo desenvolvimento de tecnologias comuns e a utiluzação de novas plaformas.

No caso deste Clio a utilizada pela primeira vez a plataforma CMF-B, que possui uma nova arquitetura elétrica e eletrónica para integrar as últimas evoluções tecnológicas, de forma a responder às futuras exigências dos mercados.

É contemplada a linha R.S., inspirada pela Renault Sport, bem com o nova orientação de design para a assinatura INITIALE PARIS.

O interior foi pensado em termos de ergonomia, mas não esquece a qualidade, com recurso a materiais tipo de gama, revestimentos agradáveis ao toque no painel de bordo, bem como para os painéis de portas e para a consola central, mas também novos acabamentos para os elementos interiores.

Mais compacto, o novo ‘Smart Cockpit’ foi pensado para preservar o espaço no habitáculo e para integrar mais tecnologias a bordo. O seu desenho acentua a impressão de largura, enquanto o sistema multimédia está dotado de um ecrã de 9,3 polegadas (duas vezes maior que o de 7 polegadas). Este tablet vertical, ligeiramente curvado, é inspirado no do Espace, O novo sistema conectado EASY LINK dispõe do conjunto de aplicativos multimédia, navegação, e «info entretenimento», mas também da tecnologia MULTI-SENSE.

O novo Renault Clio integra um painel de instrumentos digital, em vez do tradicional analógico, o que sucede pela primeira vez na história do modelo. O ecrã TFT mede de 7 a 10 polegadas e permite personalizar, de uma forma muito intuitiva, a experiência de condução. A versão de 10 polegadas integra a navegação GPS.

A posição de condução beneficia de um volante mais pequeno, devido à instalação de um airbag mais compacto que o do modelo precedente.Dispõe de novos comandos, mais completos e retro-iluminados. Os acabamentos em cromado acetinado contribuem para aumentar a perceção de qualidade do habitáculo.

Do ‘Smart Cockpit’ faz também parte a consola – que é personalizada em função do ambiente interior – foi elevada, enquanto a alavanca da caixa de velocidades é mais curta. Na parte inferior da consola, as funcionais áreas de arrumação foram pensadas para facilitar a utilização por parte dos passageiros, de que é exemplo a recarga do telefone por indução.

Com os “packs” de personalização disponíveis que abarcam, entre outros, os elementos da consola central, do painel de bordo, painéis de portas, volante e apoios de braços, é possível desenhar um Novo Clio à medida de cada um. São oito os ambientes interiores disponíveis, que podem ser completados com uma inovadora oferta de personalização, que dá cor à linha dos arejadores, ao longo do painel de bordo. A iluminação ambiente dispõe de uma palete de oito cores.