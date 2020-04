Apresentações/Novidades Renault Portugal no apoio à luta contra o Codiv-19 Por

A Renault Portugal e a sua rede de concessionários promovem um conjunto de ações que visam apoiar diretamente quem enfrenta, na linha da frente, a pandemia de Covid-19.

O plano prevê a oferta integral da manutenção de todas as viaturas das marcas Renault e Dacia ao serviço de entidades sanitárias, bem como o desconto de 50% em todas as restantes operações realizadas na rede de concessionários.

A oferta integral (comparticipação a 100%) do plano de manutenção a todas as viaturas da Renault e Dacia que integrem as frotas dos Bombeiros, Hospitais, Centros de Saúde, INEM, Ambulâncias e outras entidades, nomeadamente as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), representa um importante alívio dos custos de operação para as entidades envolvidas.

Neste plano de ação as Concessões Renault serão promotoras do contacto com as entidades que podem beneficiar desta ação, estando previsto ainda o desconto de 50% em todas as restantes operações realizadas nos concessionários Renault, oferta essa que se aplica à mão-de-obra e às peças necessárias e inclui serviços como chapa e pintura, por exemplo.

Este plano, que terá aplicação imediata, estará nesta primeira fase em vigor até dia 30 de abril, mas a Renault Portugal continuará a avaliar a situação, podendo estender o prazo e/ou a aplicação das medidas de apoio agora previstas.