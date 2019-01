Apresentações/Novidades Renault mantém liderança no mercado nacional Por

Pelo 21º ano consecutivo a Renault conseguiu a liderança na tabela de vendas de veículos de passageiros e de comerciais ligeiros no mercado nacional, com uma quota recorde de 21,4 % em 2018.

Além do desempenho histórico da marca do losango, o modelo Clio foi, pelo sexto ano consecutivo, o modelo preferido dos consumidores portugueses. Merece igualmente destaque a Dacia, outra marca do Grupo Renault, que ascendeu ao 13º lugar das mais em Portugal.

O construtor francês irá iniciar este ano um ciclo de renovação de modelos que se iniciou em 2012, com a comercialização da quarta geração do Clio, mas trás fica um ano com números que traduzem o sucesso – 29.616 unidades vendidas no nosso país em 2018, um crescimento de 14,8% em relação ao ano anterior.

Refira-se que a Renault vendeu mais do dobro da terceira marca do ‘ranking’ do mercado automóvel português – que representa 267.600 unidades comercializadas, mais 2,7& que em 2017 – entre automóveis de passageiros e comerciais ligeiros. No primeiro liderou com 13,7% das vendas (31.215 unidades) enquanto no segundo obteve 21,4% (8.401 unidades).

Mas também para o Grupo Renault foi um ano extraordinário, uma vez que as 46.479 unidades vendidas das marcas Renault e Dacia (VP + VCL), bem como Alpine, corresponderam a uma quota de mercado de 17,4%. O valor mais alto registado desde 1989 (o segundo ano de mercado aberto, depois de vários anos de contingentação). Mas também o volume de vendas foi o mais alto desde 2000.