Fórmula 1 Renault mais igual à McLaren em França

Segundo o chefe da equipa Renault a equipa fez ‘jogo igual’ com a McLaren no Grande Prémio de França de Fórmula 1, apesar de perdido para a formação de Woking em termos de resultado final.

No Circuito de Paul Ricardo Lando Norris e Carlos Sainz Jr qualificaram-se em quinto e sexto, enquanto Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg iniciaram a corrida de domingo em oitavo e 13º, depois do alemão ter tido problemas técnicos no seu Renault na Q2.

Em corrida Sainz venceu a batalha entre as duas equipas, ao terminar em sexto enquanto Ricciardo foi o melhor representante da Renault até ser penalizado devido aos incidentes da última volta, que lhe retiraram os pontos entretanto conquistados.

Cyril Abiteboul admite que a sua equipa perdeu a batalha com a McLaren na qualificação e provavelmente era a mais rápida em configuração de corrida: “É um resultado satisfatório estar nos pontos, mas queríamos mais. Vimos que fomos tão rápidos quanto os McLaren quando não fomos retidos, mas obviamente a McLaren era mais rápida na qualificação e isso é o que conta mais na atual F1”.

“Com diferentes compostos (de pneus) e em distâncias mais longas fomos mais competitivos contra eles e o resto do pelotão. Esse vai ser o foco na Áustria, onde provavelmente vai estar extremamente quente, e sabemos como a pista pode ser extremamente destruidora para os pneus”, salienta o responsável pela equipa Renault.

Abiteboul espera também continuar a luta com a equipa cliente da marca francesa: “A McLaren é uma boa marca. Eles constroem carros, o que nos interessa. Eles são o nosso parceiro e uma equipa cliente, por isso o seu sucesso também tem a nossa contribuição. Isso é bom e positivo, e também mostra o que é possível do lado do chassis”.

“Dito isto, não estamos muito longe e fomos muito mais rápidos do que eles em Montreal (GP do Canadá). O que espero é ver uma interessante batalha com a McLaten no resto da época. Eles estão à nossa frente, apenas os pontos interessam e apenas o resultado de domingo interessa. Vamos centrados na qualificação mas a olhar para a corrida”, acrescenta o francês.