Fórmula 1 Renault ‘arma-se’ com o R.S 19 para a Fórmula 1 de 2019 Por

Chama-se R.S. 19 e é a ‘arma’ da Renault para o próximo Campeonato do Mundo de Fórmula 1, e foi hoje apresentado.

Um monolugar com uma decoração muito semelhante à do seu antecessor mas com que Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg esperam poder lutar por lugares do pódio, subindo um ‘degrau’ que não foi possível no ano passado.

A julgar pelas palavras do responsável da equipa, Cyril Abiteboul, isso deverá mesmo acontecer esta época: “Sentimo-nos prontos. Sentimos que é a altura certa para mostrar o que temos feito nos bastidores nos últimos três anos, e estamos muito orgulhosos disso”.

“Quando andamento por Enstone sentimos a paixão pelas corridas. A primeira fase do plano foi a regeneração que vimos. Vemos que cada área da fábrica foi melhorada senão mesmo completamente transformada. Desde o túnel de vento, as máquinas de fundição, divisões arrumadas a ‘baías’ de corrida. Cada área foi melhorada de modo a competir ao mesmo nível dos melhores”, enfatiza Abiteboul.

O líder da equipa Renault diz que o esforço em França foi um pouco diverso: “Em Viry (Châtillon) o que aconteceu foi mais tático. Algum recrutamento aqui e ali, algum equipamento e delegação de tarefas, um novo banco de ensaios compatível com os regulamentos de 2021, mais um novo edifício que deverá ser erguido em 2020”.

Cyril Abiteboul espera que dentro de um ano a Renault Sport tenha uma nova oficina dedicada aos novos motores. “Investimos muito em Enstone e vamos investir em Viry”, adianta.