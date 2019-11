Renan e Coates falham receção ao PSV, Mathieu, Wendel e Acuña nos eleitos

O guarda-redes Renan e o defesa Coates ficaram fora dos convocados do Sporting, que hoje recebe o PSV Eindhoven, enquanto Mathieu, Acuña e Wendel voltam aos eleitos para o encontro do Grupo D da Liga Europa de futebol.

O guardião brasileiro e o central uruguaio não integram a lista de 18 convocados para o duelo da quinta jornada da fase de grupos, devido a problemas físicos, o que confirma a informação avançada na véspera pelo treinador adjunto dos ‘leões’, Emanuel Ferro.

Acuña e Wendel integram as opções do Sporting, após terem falhado a partida com o Belenenses SAD, tal como sucede com o francês Mathieu, que desfalcou os ‘verdes e brancos’ nas últimas três partidas, por lesão.

A formação comandada por Silas recebe hoje o PSV, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo que será dirigido pelo israelita Orel Grinfeld.

O Sporting lidera o Grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV, sendo que, se bater os holandeses garante a passagem aos 16 avos de final.

Lista dos 18 convocados:

– Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa.

– Defesas: Tiago Ilori, Luís Neto, Rosier, Mathieu e Borja.

– Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Wendel e Doumbia.

– Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Jesé, Luiz Phellype, Pedro Mendes e Bolasie.