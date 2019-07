REN compra empresa de transporte de eletricidade no Chile

A REN – Redes Energéticas Nacionais assinou um contrato para aquisição de 100 por cento da Empresa de Transmision Eléctrica Transemel, por 167 milhões de dólares (149,5 milhões de euros), o segundo investimento da empresa no Chile, anunciou hoje ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Rodrigo Costa adianta que “o contrato prevê que a conclusão da transação e a efetiva aquisição da Transemel pelo grupo REN se realize no início de outubro de 2019”.

A Transemel possui e opera 92 quilómetros de linhas de transmissão elétrica e cinco subestações, localizadas maioritariamente no norte do Chile, região que é marcada pela forte influência da indústria mineira, estando uma das subestações localizada perto da maior mina de cobre do mundo, em Calama, e pela crescente predominância de projetos de produção de energia renovável, fruto do grande potencial solar nessa zona do país, refere.

Em 07 de fevereiro de 2018, a REN concluiu a compra de 42,5 por cento da participação no capital social da empresa chilena Electrogas, por cerca de 167 milhões de euros (180 milhões de dólares).