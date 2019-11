Remuneração bruta mensal média cresce no terceiro trimestre

A remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 3 por cento no terceiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018, e a componente regular daquela remuneração aumentou 2,8 por cento, atingindo respetivamente 1.220 e 1.039 euros.

Estes resultados, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referem-se a cerca 4,2 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e, pela primeira vez, a subscritores da Caixa Geral de Aposentações (CGA).

Em termos reais, tendo como referência a taxa de variação negativa do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 3,2 por cento e a componente regular aumentou 3 por cento.

Nos últimos quatro anos, a remuneração bruta mensal regular aumentou acima da média (7,3 por cento) no setor de bens ou serviços transacionáveis (11,3 por cento) e no dos não transacionáveis mercantis (7,8 por cento).

No setor dos não transacionáveis não mercantis, que integra as Administrações Públicas, o aumento foi 6,8 por cento.

Naquele setor, refere o INE, a remuneração regular mantém-se persistentemente superior à média da economia (em cerca de 28 por cento em setembro de 2019), refletindo em larga medida a diferente composição dos seus recursos humanos.

O INE salienta que nos últimos dois anos se tem assistido “a alguma convergência” nas taxas de crescimento registadas nos três setores.

A remuneração bruta mensal por trabalhador corresponde ao rácio entre o somatório do volume de remunerações pago pelas empresas e o total de trabalhadores nessas empresas.

De acordo com o INE, a sua evolução reflete variações no volume das remunerações pagas (como, por exemplo, o pagamento de bónus, de subsídio de férias ou de trabalho suplementar), mas também no número de trabalhadores e na sua composição.

A informação divulgada pelo INE é feita com base nas declarações das empresas à Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA).