Remodelações com arquitetos? Um valor que não tem preço!

Muitas famílias repensam as suas necessidades de conforto nas habitações com uma intervenção no seu imóvel.

As remodelações, reabilitações ou decoração, são ações que requerem uma grande disponibilidade, conhecimento e investimento. Transformar as divisões da casa – ou até mesmo alterar profundamente uma habitação pode ser um desafio e a mudança imprescindível para a sua família e o seu bem-estar.

Como é sabido as intervenções mais solicitadas pelos particulares incluem as remodelações de cozinhas e casas de banho, havendo ainda uma crescente consciencialização para a melhoria da performance energética do edifício. Muitas vezes, para aumentar a eficiência energética é necessário proceder a remodelações nos imóveis, quer para a introdução de novos eletrodomésticos, equipamentos ou alterações a nível exterior e de aquecimento de águas e ventilação dos espaços.

Os arquitetos da spacelovers especialistas em remodelações de imóveis dão-nos algumas pistas, porque a presença de um arquiteto em obras de remodelação é essencial.

1- Qualidade Espacial

As remodelações no geral são ótimas oportunidades para garantir uma melhoria espacial, funcional e de valorização de um imóvel. A garantia de uma valorização apenas é concedida se a obra for realizada com a capacidade de compreender onde é fundamental experienciar uma alteração, mas sempre tendo a leitura de do todo do imóvel. A possibilidade de incrementar com os custos definidos é importante numa fase inicial de planeamento e projeto que as pessoas tendem a ignorar.

2- Seleção de materiais e modos de aplicação

A seleção de materiais deve ser conscienciosa na procura de uma boa relação custo/benefício. As obras carecem de vários materiais e especificações que costumamos dizer que não se vêm, como sejam, argamassas, impermeabilizações, colas, infraestruturas, etc. Em obras de remodelação a qualidade do material de acabamento é importante, mas os restantes também têm a sua quota-parte na qualidade da construção que se pretende. Assiste-se à preocupação para por exemplo, o mosaico que se escolhe ser determinada cor / marca, mas se o betume de juntas for de baixa gama, rapidamente começará a soltar-se a degradar as interfaces. A consistência numa escolhe de materiais de construção deve ser abrangente e complanar na gama de seleção.

3- Cumprimento da legislação

O enquadramento legal para o setor da construção não é linear. Assim, torna-se fundamental informar-se se a obra que pretende realizar tem ou não necessidade de uma licença prévia ou se necessita de algum tipo de autorização.

Diferenças entre municípios e entre zonas do mesmo município, são frequentes, pelo que para evitar embargos e multas é importante consultar um arquiteto que lhe possa explicar estas matérias.

4- Soluções personalizadas

Todas as obras são intervenções em imóveis que pelas suas naturezas construtivas têm as suas formas de resposta. Meras pinturas interiores podem-se tornar numa dor de cabeça, se por exemplo, a tinta que escolher para determinado imóvel não ser a adequada.

Ter um arquiteto on-board na sua obra de remodelação pode garantir especificações adequadas e promover a criação de soluções personalizadas para as necessidades de vivência da sua família. A criação de uma cozinha personalizada ou carpintarias integradas, passa pelo planeamento prévio à orçamentação.

5- Acompanhamento e gestão

Apresentar e desenvolver um planeamento prévio às obras e produzir um projeto personalizado, permite que em obra se implemente as melhores práticas construtivas. A gestão e o acompanhamento à obra de um arquiteto, proporciona um acompanhamento dedicado nas várias

fases do processo que é crucial para o sucesso do cumprimento do projeto desenvolvido e orçamentado e garante a qualidade da construção.

