Nas Notícias Remodelação no Governo atinge quatro ministérios Por

O primeiro-ministro trocou cinco secretários de Estado, mexendo em quadro ministérios, numa remodelação já aprovada pelo Presidente da República.

No Ministério das Infraestruturas e da Habitação, tutelado por Pedro Nuno Santos, foram promovidas as trocas de Alberto de Souto de Miranda por Hugo Santos Mendes, como secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, e de Ana Pinho por Marina Gonçalves na Habitação.

Na Saúde, a saída da secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, foi colmatada com a promoção de António Sales.

No Ministério da Educação, Susana Amador cedeu o lugar a Inês Ramires.

António Costa mexeu ainda no Ministério do Mar, saindo o futuro candidato do PS à presidência da Comissão de Coordenação e Regional do Algarve, José Apolinário, para a entrada de Teresa Estêvão Pedro.

As mudanças no executivo constam na nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.