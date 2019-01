Remessas sobem 14 por cento em novembro para 323 milhões e ultrapassam o total de 2017

As remessas dos emigrantes aumentaram 14 por cento em novembro de 2018, para 323 milhões de euros, face ao mesmo mês de 2017, ultrapassando em 6,3 por cento o total de 2017, quando falta ainda contabilizar o mês de dezembro.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal, os emigrantes portugueses enviaram, em novembro do ano passado, 322,9 milhões de euros, o que representa uma subida de 14 por cento face aos 283,4 milhões enviados em novembro de 2017.

Olhando para o acumulado até novembro, constata-se que o valor para o ano passado, 3.554,8 milhões de euros, ultrapassa já em 6,3 por cento o valor para o total do ano de 2017, ano em que os emigrantes enviaram para Portugal 3.343,2 milhões de euros, faltando ainda contabilizar o mês de dezembro, cujos dados só estarão disponíveis daqui a um mês.

Como habitualmente, em novembro, os trabalhadores portugueses em França foram os que mais contribuíram para a subida, tendo enviado 88,3 milhões de euros, o que representa uma descida de 7,5 por cento, mas ainda assim bem acima dos emigrantes na Suíça, o segundo maior país emissor, que enviaram 65,5 milhões, evidenciando uma subida de 9,2 por cento face aos valores de novembro de 2017.

No que diz respeito aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), as remessas subiram 6,2 por cento, de 25,8 milhões em novembro de 2017, para 27,4 milhões de euros no mesmo mês do ano passado.

De janeiro a novembro do ano passado, os emigrantes nos PALOP já enviaram para Portugal mais 17,2 por cento do que no total de 2017, uma vez que o valor de 216,48 registado no total de 2017 já foi ultrapassado pelos 253,74 enviados até ao penúltimo mês do ano passado.

Angola, como habitualmente, é o maior mercado emissor, com 26,7 milhões de euros, o que representa uma subida de 6,3 por cento face aos 25,1 milhões enviados em novembro de 2017.