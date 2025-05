Reino Unido continua a ser o destino mais procurado para estudar e trabalhar pelos portugueses 

Países Baixos, Austrália, Portugal e Dinamarca completam o Top 5

O British Council, organização internacional do Reino Unido para as relações culturais e oportunidades educativas acaba de divulgar o Ranking IELTS 24-25, onde mais uma vez o Reino Unido continua a ser o destino preferencial dos portugueses para estudar ou trabalhar, segundo os dados apurados, 28% do total de candidatos indicou o Reino Unido como primeira opção. Ainda assim, regista uma quebra de 4% face ao ano anterior, uma tendência que se tem vindo a registar nos últimos anos.

O segundo lugar do ranking é ocupado pelos Países Baixos com 15% dos estudantes portugueses a elegerem este destino para estudar em inglês ou viver.

Em terceiro lugar a Austrália reúne a preferência de 10% dos inquiridos, e regista uma quebra de 1%, depois de em 2022-2023 ter tido a subida mais expressiva de 40%.

Os estudantes preferem outros países como principal destino para os seus estudos EMI (English as a Medium of Instruction). No entanto, Portugal continua a ocupar a quarta posição do ranking com a mesma percentagem do ano passado, 10% dos candidatos ao teste IELTS ficam em Portugal para estudar ou trabalhar em inglês.

Em quinto e último lugar ficou a Dinamarca, representando 8% das escolhas. O número de candidatos que se deslocaram para este país aumentou 22% em comparação com o ano passado.

Perfil dos jovens estudantes portugueses que escolhem o Reino Unido

No que ao perfil dos inquiridos diz respeito não se verificam alterações em relação ao ano passado. Segundo dados do British Council, 82% dos estudantes que procuram o Reino Unido fazem-no para estudar no âmbito da Licenciatura, e 18% para obter uma Pós-graduação. Entre as principais áreas de estudo destacam-se, em primeiro lugar, Administração e Gestão de Empresas, seguidas de Design, Artes Criativas e Performativas, em terceiro lugar, Ciências Sociais, em quarto lugar Engenharia e Tecnologia e, por fim, em quinto lugar, Informática. Outras áreas de estudo são Ciências Biológicas e do Desporto, áreas relacionadas com a Medicina, Psicologia, Ciências Físicas, Media, Jornalismo e Comunicação.

No que respeita às instituições universitárias, verifica-se uma grande concentração de preferências. 20 universidades recebem 55% dos estudantes portugueses. A maioria destes jovens (cerca de 50%) tem idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, seguidos de jovens adultos com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos (20%).

Setores de Atividade para trabalhar em inglês

Relativamente aos candidatos que escolheram o inglês para trabalhar no estrangeiro, o setor da Saúde e Serviços Sociais é, segundo dados do British Council, a área que desperta maior interesse. Segue-se o setor das Ciências e Tecnologias e, na terceira posição, Banca. Educação, Telecomunicações e Media completam o top cinco, ocupando a quarta e quinta posições, respetivamente.

Estes dados permitem compreender as preferências daqueles que procuram certificar o seu nível de inglês para fins profissionais e académicos, no atual contexto de revisão, pelo governo britânico, dos requisitos linguísticos para a migração no Reino Unido.