Reguengos de Monsaraz reúne 100 expositores em feira de atividades económicas

Cerca de 100 expositores marcam presença na 27.ª ExpoReg – Exposição de Atividades Económicas de Reguengos de Monsaraz (Évora), entre quarta-feira e domingo, que é dedicada, este ano, à apicultura no Alentejo, revelou hoje a câmara.

O certame realiza-se no Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz e é promovido pela câmara municipal, servindo como “palco” para empresas e instituições promoverem os seus produtos e serviços, realizarem contactos e concretizarem negócios.

Segundo o município, em comunicado, são esperados este ano na ExpoReg, à semelhança de anos anteriores, cerca de 100 expositores, das áreas do comércio de automóveis, veículos motorizados e bicicletas, serviços e produtos agrícolas ou mobiliário.

Doçaria, produtores de vinho, hotelaria, operadores náuticos, agências de viagens, produtores de queijo, seguros, imobiliário ou artesanato são outros dos setores representados.

Nesta edição, o tema em destaque é a apicultura no Alentejo, pelo que a feira conta ainda com diversas empresas produtoras de mel, acrescentou a organização, referindo que outro dos pontos fortes é a exposição de pecuária, com dezenas de caprinos, ovinos e bovinos de vários produtores da região.

A cerimónia de abertura da ExpoReg está marcada para as 18:00 de quarta-feira, tendo o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural confirmado hoje a presença do ministro, Luís Capoulas Santos.

A 3.ª edição do festival internacional Reguengos Wine & Blues, produzido pela empresa Trovas Soltas, também está integrada na programação da ExpoReg.

Os concertos previstos são dos ingleses Animals & Friends, com origem na banda inglesa dos anos 60 do século passado The Animals, e dos grupos Delta Blues Riders, de Portugal, Guitar Not So Slim, de Espanha, e T-Roosters, de Itália.

O cartaz musical da ExpoReg inclui ainda atuações de Mário Moita, dos grupos Virgem Suta, Rafa e Beltran, D&M e de dj.

Uma corrida de toiros comemorativa do 15.º aniversário do Grupo de Forcados de Monsaraz, na quinta-feira, na Praça José Mestre Batista, com os cavaleiros Luís Rouxinol, João Moura Caetano, Manuel Telles Bastos, Duarte Pinto, Francisco Núncio e Marcos Abstinhas, é outro dos pontos altos.

Os forcados de Monsaraz vão pegar toiros da ganadaria Pinto Barreiros, acrescentou a organização, referindo que o programa contempla ainda a tradicional Feira de Santa Maria, uma recriação medieval, atividades hípicas e uma conferência sobre apicultura.