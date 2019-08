Motociclismo Regresso do Super Enduro para uma jornada de decisões Por

O Campeonato Nacional de Super Enduro Lighthouse marca encontro para Vila Boa de Quires, para a penúltima ronda da temporada de 2019.

Na localidade de Marco de Canaveses, a jornada organizada pela Poderosa Fracção Associação Cultural (Aldeia Rotativa) poderá ser decidido o campeonato no próximo sábado, 31 de agosto.

Está reservado um traçado de 400 metros de perímetro, por cinco de largura, num evento que se inicia com Diogo Vieira na liderança da competição, sendo o grande candidato a somar mais um triunfo, sendo que se tal não acontecer e questão do cetro ficar adiada para a derradeira prova da época, ela acontecerá sempre em território marcoense, uma vez que irá decorrer noutro ponto do concelho, Vila Boa do Bispo.

A prova do próximo sábado tem os treinos marcados para as 17h30, seguindo-se depois as qualificações e a Superpole a partir das 18h30. As finais iniciam-se às 21h15.