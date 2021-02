Nas Notícias ‘Regresso’ de Passos Coelho agita o PSD Por

O anúncio do ‘regresso’ de Pedro Passos Coelho, que vai participar numa conferência a 25 de março, está a agitar fortemente o PSD.

A última intervenção pública do antigo primeiro-ministro data de 18 de dezembro de 2020, quando Passos Coelho atacou “os populismos”, “a inação” e “o passa-culpas” do Governo de António Costa, enquanto defendia o legado do seu executivo.

Durante uma conferência na Academia das Ciências, em Lisboa, o ex-governante apontou a mira à polémica no SEF, na sequência da morte de Ihor Homeniuk, e à reestruturação da TAP, entre outros temas desconfortáveis para o executivo socialista.

Assim, o anúncio de que Passos Coelho vai participar numa outra conferência, falando sobre os “problemas que o país enfrenta na atual conjuntura”, abalou o PSD, dias depois de Rui Rio ter falado sobre o antecessor.

Na semana passada, quando questionado sobre um eventual entrada de Passos Coelho na corrida à liderança do partido, durante uma entrevista à Radio Observador, o presidente do PSD respondeu: “Isso tem que perguntar a ele”.

O anúncio surge no mesmo dia em que Carlos Carreiras, um dos autarcas com mais ‘peso’ no PSD, afirmou que “Passos Coelho não é o passado, é o presente”, entre várias críticas à liderança de Rui Rio.

“Tem havido uma preocupação maior em fazer oposição a militantes do PSD do que uma oposição maior ao próprio Governo na apresentação e afirmação de uma política alternativa”, explicou o presidente da Câmara de Cascais, numa entrevista a Público e Renascença.