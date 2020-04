Motores Regresso à competição na Nascar na Carolina do Norte não é para já Por

O regresso à competição na Nascar previsto para o próximo mês talvez não vá acontecer. Isto depois do governador do estado da Carolina do Norte (EUA) não ter autorizado a prova agendada para Charlotte.

Roy Cooper, o governador democrata daquele estado do nordeste norte-americano considera que ainda não estão reunidas as condições de segurança para avançar com a corrida.

Cinco senadores republicanos eleitos pela Carolina do Norte tinham pedido o regresso da competição com uma corrida sem público na Charlotte Motor Speedway, mais mesmo assim Roy Cooper não acedeu ao pedido.

Naquele estado existe estado de emergência que fechou todo o tipo de negócios, à exceção dos serviços essenciais, bem como todos os eventos desportivos ou culturais devido à pandemia de coronavirus em todo país, e com mais incidência nos estados de Nova York e Nova Jérsia.

“O Governador Cooper sabe da importância da Nascar no nosso estado e tem falado com donos de pistas e de equipas sobre um possível recomeço”, declarou o porta-voz do homem que chefia a Carolina do Norte.

Mas Ford Porter referiu também: “É demasiado cedo para prever decisões específicas sobre futuros eventos desportivos, mas qualquer plano irá priorizar a saúde pública e a segurança, evitando a disseminação do virus”.