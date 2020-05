Nas Notícias Regras para Festa do Avante serão definidas “oportunamente”, promete a ministra Por

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai definir “oportunamente” as regras para a Festa do Avante, uma vez que a evolução da pandemia “ainda é uma incerteza”, anunciou hoje a ministra da Saúde.

“As regras serão definidas pela DGS e serão oportunamente consideradas e partilhadas com os organizadores”, frisou Marta Temido, na habitual conferência de imprensa diária relativa à evolução da pandemia no país.

Com a festa do PCP marcada para setembro, ainda é cedo para definir as regras, insistiu a governante.

“Todos queremos que as coisas corram de um determinado sentido, mas temos de dar passos pequenos e seguros para não sermos traídos”, reforçou.

A Festa do Avante terá regras próprias por ser uma atividade política e não um festival de música, explicou ontem à noite o primeiro-ministro, António Costa.

“A atividade política do PCP ou de qualquer outro partido não está proibida, nem nos passa pela cabeça, creio eu que a ninguém, proibir a atividade política. Agora, essas atividades vão ter de ser realizadas de acordo com as regras”, precisou.

Já a realização de festivais de música está proibida em Portugal até 30 de setembro.