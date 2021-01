Nas Notícias Registados mais de 10 mil infetados nas últimas 24 horas Por

Foram registados em Portugal 91 mortes e 10 027 novos casos de covid-19 em Portugal, no último período de 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O número de contágios diários é o mais alto desde o início da pandemia, em março de 2020.

O anterior máximo de casos novos num só dia era de 7627.

A região Norte é a mais afetada, com 3857 dos mais de 10 mil casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com com 3333.

Desde o início da pandemia foram notificados 446 606 casos de infeção.

Com as 91 mortes de ontem, o total de vítimas mortais provocadas pelo novo coronavírus é agora 7377.

O número de doentes internados continua a subir, sendo agora 3293, 513 das quais em unidades de cuidados intensivos. Estão ativos 81 004 casos de covid-19.