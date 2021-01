Nas Notícias Registados 219 mortos e 14 647 novos casos de covid-19 Por

Portugal voltou a registar novos máximos diários de mortes e contágios de covid-19, com 219 mortos e 14 647 novos casos nas últimas 24 horas.

Os números do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje são os mais altos desde o início da pandemia, a 2 de março de 2020.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com 5593 contágios, seguida bem de perto pelo Norte, com 5097.

Foram registados novos máximos também nos internamentos, com 5493 doentes hospitalizados, 681 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com o boletim, estão ativos 143 776 casos de covid-19 em Portugal.