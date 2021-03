Mundo Registado primeiro caso de bebé a nascer com anticorpos à covid-19 Por

Foi registado, na Florida (EUA), o primeiro caso de uma bebé a nascer já com anticorpos à covid-19, de acordo com um estudo assinado por dois pediatras.

A mãe da menina é uma profissional de saúde que tinha recebido a vacina da Moderna contra o vírus SARS-CoV-2. A toma foi feita às 36 semanas de gravidez, com uma dose única da vacina, com a filha a nascer três semanas depois.

Num estudo publicado pelos pediatras Paul Gilbert e Chad Rudnick, as primeiras análises confirmaram que a bebé tem anticorpos à covid-19. O artigo está agora a ser revisto, no sentido de ser publicado numa revista especializada.

Os médicos analisaram o sangue do cordão umbilical da menina, que nasceu “vigorosa e saudável”, e concluiram que a recém-nascida estará protegida contra o novo coronavírus, embora não se saiba quanto tempo vai durar essa imunização.

“Testamos o cordão do bebé para ver se os anticorpos da mãe passavam para o bebé, o que é algo que vemos acontecer com outras vacinas administradas durante a gravidez”, adiantaram Gilbert e Rudnick, em declarações ao The Guardian.

Os dois pediatras salientaram que este estudo deve ser replicado com outros recém-nascidos para se comprovar “se há potencial para proteção e redução do risco de infeção de Sars-CoV-2 com vacinação materna”.

Faltam, no entanto, “estudos de eficácia e segurança das vacinas covid-19 em mulheres grávidas e que amamentam os filhos”, ressalvaram ainda os dois médicos.