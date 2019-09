Reforços Wallace e Agbo na lista do Sporting de Braga para a fase de grupos da Liga Europa

Os últimos reforços Wallace e Agbo são as novidades na lista de jogadores do Sporting de Braga, hoje divulgada, para a fase de grupos da Liga Europa em futebol.

Em relação ao ‘play-off’, saiu o central Tormena, lesionado, e entraram o também central Wallace e o médio Agbo, que chegaram a Braga no último dia do mercado, na segunda-feira, por empréstimo dos italianos da Lazio e dos belgas do Standard de Liège, respetivamente.

O também reforço Tormena (ex-Portimonense) contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda na Rússia, diante do Spartak de Moscovo, e enfrenta um período de recuperação algo demorado, “que coincide com os primeiros jogos desta fase de grupos”, informa o clube.

O Sporting de Braga está no Grupo K da Liga Europa, tendo como adversários os turcos do Besiktas, os ingleses do Wolverhampton e os eslovacos do Slovan Bratislava.

A esta lista, acrescentam-se jogadores do clube elegíveis em lista B, ainda não disponibilizada.

A formação ‘arsenalista’ estreia-se na fase de grupos em 19 de setembro, no reduto do Wolverhampton, equipa treinada por Nuno Espírito Santo e que conta com Rui Patrício, Ruben Vinagre, Ruben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Bruno Jordão e Diogo Jota.

Lista de 27 jogadores:

– Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

– Defesas: Esgaio, Diogo Viana, Lucas, Wallace, Bruno Viana, Pablo, Sequeira, David Carmo e Caju.

– Médios: Claudemir, Palhinha, João Novais, Xadas, André Horta, Fransérgio e Agbo.

– Avançados: Wilson Eduardo, Rui Fonte, Hassan, Murilo, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão e Galeno.