Reforçados meios terrestres para combate ao fogo em Monchique

O dispositivo terrestre de combate ao incêndio que desde as 15:00 lavra em Monchique foi reforçado e contava às 18:30 com 243 operacionais, informa a Proteção Civil na sua página de Internet.

Apoiados por 77 viaturas e oito meios aéreos, os elementos das forças de socorro e segurança combatem o incêndio que deflagrou numa zona de mato e eucaliptal e que chegou a envolver 10 meios aéreos, segundo informação divulgada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O combate às chamas está a ser dificultado pelo vento forte e pelo facto de se tratar de uma zona de difícil acesso, embora, por enquanto, não haja habitações em perigo ou estradas condicionadas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incêndio deflagrou na localidade Chã da Casinha, a norte do concelho de Monchique, no distrito de Faro, numa zona próxima da fronteira com o concelho de Odemira, no distrito de Beja.

O concelho de Monchique registou, em agosto de 2018, o maior incêndio do ano em Portugal, que destruiu um total de 74 habitações.