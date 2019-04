Fórmula 1 Red Bull e Toro Rosso com atualizações de motor no Azerbaijão Por

Red Bull Racing e a Toro Rosso vão surgir no Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1 com atualizações nos motores dos seus monolugares.

Será a primeira evolução que a Honda faz aos seus propulsores, na sequência da descoberta de problemas num controlo de qualidade.

Isto significa que em Baku os carros de Max Verstappen e Pierre Gasly terão um novo motor de combustão, que o construtor japonês considera ter “uma durabilidade melhorada” e “uma ligeira melhoria de performance”.

Já Daniil Kvyat e Alexander Albon, que utilizaram o seus segundos motores na China, beneficiam de unidades revistas, depois de se ter descoberto um problema no propulsor do russo após o primeiro treino livre enquanto o tailandês destruiu o seu no acidente que teve no último treino livre.

Também no caso do motor de Kvyat a Honda detetou um problema no controlo de qualidade. E essa é uma das razões para a introdução dos propulsores ‘Spec 2’ nos Toro Rosso este fim de semana. Mudanças que vão deixar Albon à beira de uma penalização, com qualquer novo componente a ser introduzido a significar a perda de posições na grelha.

Na F1 os pilotos são apenas autorizados a utilizar três motores de combustão, turbocomporessores e MGU-H durante uma temporada, e duas MGU-K, armazenamento de energia e controlo de eletrónica.

Espera-se que tanto a Red Bull como a Toro Rosso necessitem de ultrapassar tal limite, incorrendo assim em penalização, enquanto a Honda continua o desenvolvimento para tentar alcançar a Mercedes e a Ferrari.

Ao mudança para um novo jogo de componentes para a quarta corrida da época garante que Verstappen e Gasly vão recisar de um quatro motor, pelo menos até ao final do ano.