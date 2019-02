Desporto Recuperado um corpo dos destroços do avião onde seguia Sala Por

Foi recuperado um corpo dos destroços do avião que transportava Emiliano Sala até Cardiff, que se despenhou no Canal da Mancha, avança a Sky Sports.

A identidade da vítima ainda não foi avançada.

Recorede-se que os destroços do avião foram encontrados no passado domingo. As autoridades tentaram desde então a recuperação dos corpos do avançado argentino e do piloto do aparelho.

Sala, de 28 anos, tinha sido contratado pelo Cardiff ao Nantes por cerca de 17 milhões de euros.