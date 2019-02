Desporto Recuperado o corpo de Emiliano Sala Por

Foi já recuperado o corpo de Emiliano Sala, o avançado argentino que estava dado como desaparecido desde 21 de janeiro.

De acordo com a BBC, a polícia da região de Dorset confirmou ter encontrado destroços do avião Piper Malibu N264DB, tendo também recuperado o corpo do futebolista argentino.

A imprensa britânica já tinha adiantado que fora recuperado um corpo, mas só agora foi confirmado tratar-se do de Emiliano Sala.

