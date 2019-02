Motores Recordando o triunfo de Ott Tanak no Rali da Suécia Por

Ott Tanak teve um fim de semana quase perfeito no Rali da Suécia, e apesar das passagens de outros pilotos pelo comando acabou por levar a melhor.

Não apenas o estónio da Toyota venceu pela primeira vez na prova escandinava e obteve o seu sétimo êxito absoluto no WRC, como também recolheu os cinco pontos suplementares na ‘Power Stage’, assumindo assim a liderança no comando do ‘Mundial’ de ralis.

A prova sueca também se fez dos deslizes de outros, como o Campeão do Mundo Sebastien Ogier, Teemu Suninen e Thierry Neuville. Este último a mitigar o erro do segundo dia com a subida ao último lugar do pódio após ‘jogo de equipa’ da Hyundai, que fez Andreas Mikkelsen recuar para a quarta posição.

Da mesma forma a Citroën limitou os ‘danos’ do percalço de Ogier com o segundo lugar de Esapekka Lappi, apesar de também o finlandês cometer os seus erros, como sucedeu na Toyota com Jari-Matti Latvala, com outra prova para esquecer.

Em baixo os melhores momentos do rali sueco.