Recordando o sensacional triunfo de Filipe Albuquerque e João Barbosa em Long Beach

À terceira prova do campeonato IMSA Sportscar Filipe Albuquerque e João Barbosa conseguiram finalmente vencer. Nas ruas de Long Beach a dupla reeditou o triunfo ali conseguido em 2018.

O êxito de Albuquerque e Barbosa ficou a dever-se a uma estratégia acertada por parte da equipa Action Express Racing, que fez o Cadillac DPi # 5 parar pela segunda vez numa altura em que nenhum dos outros o fez, nomeadamente os Acura ARX-05 do Team Penske.

Filipe Albuquerque conseguiu, mercê também de um forte andamento, recuperar do atraso que João Barbosa sofreu no começo da corrida, e depois fazer um excelente uso do tráfego para manter um impetuoso Ricky Taylor atrás de si, quando o Cadillac do português começou a sofrer com a degradação dos pneus traseiros.

O resumo abaixo conta a história deste magnífico triunfo lusitano em terras californianas.