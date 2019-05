Motores Recordando o regresso de Lucas di Grassi às vitórias na Fórmula E Por

Lucas di Grassi dominou por completo a prova de Fórmula E disputada em Berlim, que recolocou o brasileiro da Audi Sport Abt na ‘corrida’ pelo título.

Numa corrida onde António Félix da Costa chegou a rodar na segunda posição, sobressaiu mais uma vez o fortíssimo andamento do líder da competição, Jean-Eric Vergne, que realizou uma incrível recuperação que o levou ao pódio.

O desempenho do francês da Techeetah foi de tal forma que nem Félix da Costa lhe resistiu, vendo-se ultrapassado pelo gaulês, numa manobra quase idêntica àquela que permitiu ao suíço Sebastien Buemi recuperar o segundo posto ao português da BMWi Andretti.

Para além do desempenho de António Félix da Costa, a corrida realizada no aeroporto Tempelhof teve outros motivos de interesse, a conferir no resumo abaixo.