Motores Recordando o final da época do IMSA no Petit Le Mans Por

O Petit Le Mans concluiu a temporada do Campeonato IMSA Sportscar com uma vitória de Felipe Nasr, Pipo Derani e Eric Curran, no Cadillac Dpi # 31 da Action Express Racing, depois de um percalço ‘roubar’ o triunfo a Filipe Albuquerque, João Barbosa e Mike Conway.

A tripla do Cadillac DPi # 5 estava no comando da corrida quando a menos de 20 minutos do final um disco de travão explodiu. Isso fez com que a tripla luso-britânica concluísse a prova apenas na sétima posição.

Mas a corrida teve outras incidências, com a ascensão do Cadillac Dpi # 10 da Wayne Taylor à segunda posição e do Acura # 7 da Penske ao terceiro posto, apesar do título ir para Juan Pablo Montoya e Dane Cameron, no Acura # 6 que terminou na quarta posição.

O resumo da prova abaixo explica mais o que se passou, tanto na luta na frente entre os protótipos, com nos duelos das categorias GTLM e GTD.