Motociclismo Recordando o arranque do Campeonato Nacional de TT

O 27º Raide TT Paraíso de Góis marcou o arranque da temporada no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Uma prova bem interessante, que foi animada em todas as três competições, com António Maio a levar a melhor das motos após um grande duelo com Mário Patrão.

Ao nível dos quads Luís Engeitado também se impôs, mas também com uma enorme oposição de Filipe Martins, enquanto nos SSV João Dias também não facilitou o triunfo e Pedro Santinho Mendes.

Fique com o resumo do evento organizado pelo Góis Moto Clube.