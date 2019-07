Motores Recordando as 4 Horas de Barcelona Por

O European Le Mans Series prosseguiu na Catalunha, com a disputa de umas 4 Horas de Barcelona que acabaram por ser dominadas pelos líderes do campeonato.

Roman Rusinov, Job Van Uitert e Jean-Eric Vergne conseguiram impor o Aurus # 29 da G-Drive pela segunda vez consecutiva e assim estenderam a sua vantagem na classificação, numa corrida para qual Filipe Albuquerque pareceu desde logo arredado das posições cimeiras, depois de uma qualificação complicada.

O português e o seu companheiro de equipa no Ligier # 22 da United Autosports, Phil Hanson limitaram os ‘danos’ com a obtenção do sétimo posto após a recuperação possível, mas a prova catalã teve outras incidências, de que as imagens abaixo dão conta.