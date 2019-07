Motores Recordando as 24 Horas de Spa Por

A instabilidade climatérica e os acidentes voltaram a marcar as 24 Horas de Spa-Francorchamps.

A prova ‘rainha’ de Blancpain GT Endurance Series e do GT World Challenge teve um desfecho emotivo, pois marcou o regresso da Porsche aos triunfos na prova disputada num dos circuitos de eleição para os pilotos.

Kevin Estre, Richard Lietz e Michael Christensen, aos comandos do Porsche 997 GT3 RS # 20 da GPX Racing foram os mais consistentes, depois de uma ascensão firme à liderança na manhã de domingo, conseguindo depois manter-se no comando até à bandeira de xadrez, mesmo quando Nick Tandy se aproximou bastante no Porsche 997 GT3 # 998 da Rowe Racing.

Uma ‘dobradinha’ que contrastou com a prova de altos e baixos do Mercedes AMG GT3 # 4 da Black Falcon que Maro Engel colocara na ‘pole position’, tendo de contentar-se com o último lugar do pódio, numa corrida marcada por muitos acidentes, como se percebe no resumo abaixo.