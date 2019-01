Motores Recordando as 24 Horas de Daytona Por

A 50ª edição das 24 Horas de Daytona foram marcadas pelo temporal que se abateu sobre a Florida central no último terço da prova, que mais uma vez marcou o arranque do Campeonato IMSA.

Numa corrida que não correu de feição para as cores portuguesas, pois Filipe Albuquerque e João Barbosa tiveram problemas elétricos no Cadillac DPi # 5 na terceira hora de corrida que os impediram de repetir a vitória do ano passado, a disputa pela primeira posição foi intensa enquanto a meteorologia permitiu.

Depois de diversos erros por parte dos pilotos dos Acura ARX-05 da Penske os terem atrasado, a discussão pelo triunfo resumiu-se no final ao duelo entre os Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing e o # 31 da Action Express Racing, que seria vítima das condições meteorológicas quando Felipe Nasr entrou em ‘aquaplaning’. O que acabou por levar à paragem da prova a mais de uma hora do final, declarando Fernando Alonso e os seus companheiros como vencedores.

Mas nada como as imagens para recordar o que se passou em Daytona.