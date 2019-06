Motores Recordando a última qualificação das 24 Horas de Le Mans Por

A Toyota somou a sua terceira ‘pole position’ consecutiva nas 24 Horas de Mans após uma terceira qualificação – segunda noturna – onde o tempo de Kamui Kobayashi não foi batido.

Kazuki Nakajima bem tentou superar o seu compatriota, mas o Toyota # 8 ficou mesmo com o segundo lugar da grelha atrás do TS050 Hybrid # 7, ainda que Nakajima tenha melhorado o seu registo.

Já em LMP2 o ‘trono’ mudou de ‘dono’, com Tristan Gommendy a colocar o Oreca # 39 da Graff Racing na ‘pole’, sucedendo o mesmo com Nicky Thiim em GTE Pro, com o dinamarquês do Aston Martin # 95 a conseguir desalojar Harry Tincknell e o Ford GTE # 67 da primeira posição da grelha na categoria.

Nos GTE AM isso não sucedeu com Matteo Cairolli e o Porsche # 88 da Dempsey Proton, mas Matt Cambell conseguiu colocar o segundo 911 RSR da equipa do ator norte-americano no segundo posto do ‘grid’ da classe.

Em baixo os melhores momentos desta sessão.