Motores Recordando a prova de Fórmula E em Santiago de Chile Por

O Santiago do Chile ePrix acabou por ser uma prova empolgante, apesar de inicialmente não o ter transparecido, com a corrida a decidir-se apenas na últimas volta.

Se inicialmente parecia que Mitch Evans conseguiria tirar partido da ‘pole-position’ para obter um triunfo indiscutível, isso acabou por não suceder. O neozelandês foi perdendo fôlego, não resistiu a Max Gunther como não conseguiria resistir a António Félix da Costa.

Assim a discussão pela vitória acabou por jogar-se entre o alemão da BMWi Andretti e o português da DS Techeetah, com este a ter de abdicar do triunfo devido à temperatura do seu monolugar.

Fica para a história a grande recuperação de Félix da Costa e provas igualmente impressionantes de Nick de De Vries e Lucas di Grassi.

Mas nada como as imagens para ilustrarem este terceiro embate da temporada 2019/2020.