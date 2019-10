Motores Recordando a prova de encerramento do Blancpain Endurance em Barcelona Por

O Campeonato Blancpain Endurance GT Series encerrou a sua temporada em Barcelona, com uma prova que ‘coroou’ campeões Marco Mapelli e Andrea Caldarelli, bem como a equipa Orange FF Racing.

A dupla italiana, juntamente com o espanhol Albert Costa emergiram como os grandes dominadores de uma corrida marcada por muitos incidentes e várias entradas em pista do ‘safety-car’.

Yelmer Buurman, Maro Engel e Lucas Stolz tudo fizeram para deseitear a tripla do Lamborghini Huracan GT3 # 563, mas a formação do Mercedes AMG GT3 # 4 da Black Falcon teve mesmo de se contentar com a segunda posição.

Mas nada como recordar em imagens a prova onde Miguel Ramos ajudou Adrian Amstuz e Leo Machitsky a chegarem ao título da categoria AM Cup, a bordo do Lamborghini Huracan GT3 # 77 da Barwell Motorsport.