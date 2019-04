Motores Recordando a Fórmula E em Paris Por

A corrida de Fórmula E em Paris foi marcada pelo meu tempo. Uma prova caótica, com muitos acidentes e mais um vencedor diferente.

Robin Frijns soube aproveitar bem os percalços dos pilotos da Nissan eDams, Oliver Rowland e Sebastien Buemi, que desperdiçaram sucessivas lideranças com saídas de pista. O holandês da Virgin, mesmo com o seu monolugar danificado por um toque no carro de Buemi na fase inicial da prova, conseguiu impor-se e dessa forma assumiu o comando.

Veja o resumo da corrida na capital francesa, para a qual António Félix da Costa partiu apenas de 14º, mas que mercê de uma exibição consistente e aproveitando os percalços conseguiu pontuar ao terminar na sétima posição.