Reclamações relacionadas com covid-19 disparam 145 por cento

As reclamações na área da Saúde relacionadas com a covid19 aumentaram 145 por cento. Processo de vacinação é o principal motivo de reclamação dos portugueses, representando mais de 60 por cento das queixas.

Uma análise do Portal da Queixa revelou que as reclamações relacionadas com a covid-19 registaram um crescimento de 145 por cento, comparativamente com período homólogo.

O estudo surge numa altura em que o país regressou ao estado de Calamidade e arrancou o período de vacinação para crianças dos 5 aos 11 anos.

Problemas com o agendamento e processo de vacinação são precisamente principal motivo reportado pelos portugueses na plataforma.

Entre os dias 01 de janeiro e 19 de dezembro de 2021, o Portal da Queixa recebeu, como resultado, 5869 reclamações dirigidas ao setor da Saúde.

Assim, há um decréscimo de quatro por cento em comparação com o mesmo período de 2020, que registou 6103 queixas.

Relacionadas com a covid-19 estão oito por cento do total de reclamações. Assim, regista-se um aumento face a 2020, já que estas representaram três por cento das mais de seis mil reclamações apresentadas.

No entanto, no mesmo período de análise, os dados de 2021 referentes às reclamações relacionadas com a covid-19, permitem identificar um aumento significativo face a 2020.

Assim, como principais motivos de reclamação, a esmagadora maioria reportou problemas com:

Agendamento e processo de vacinação: 63 por cento das queixas.

Dificuldades com testes e exames (resultados, marcação etc.): 25 por cento das queixas.

Problemas com o certificado digital (dificuldade de acesso, erro na obtenção): 12 por cento das reclamações.

Constrangimentos relacionados com o isolamento profilático (emissão de baixa, acompanhamento): cinco por cento das queixas.