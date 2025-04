Nas Notícias Reciclagem em Portugal aumenta 4% no primeiro trimestre de 2025 Por

No 1.º trimestre de 2025, já foram recicladas, por via da recolha seletiva, mais de

116 mil toneladas de resíduos de embalagens em Portugal, revelam dados oficiais

116 mil toneladas de resíduos de embalagens em Portugal, revelam dados oficiais do SIGRE. Reciclagem de vidro regista um crescimento de apenas 0,2%, o que coloca em risco

o cumprimento das metas de reciclagem.

No primeiro trimestre de 2025, Portugal registou um volume de recolha seletiva superior a 116 mil toneladas de resíduos de embalagens de Vidro, Plástico, Papel e Cartão, Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos, Aço, Alumínio e Madeira. Os dados oficiais do SIGRE (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens), indicam um aumento global de 4% comparativamente ao período homólogo de 2024.

Apesar dos esforços contínuos, a reciclagem de vidro em Portugal ainda continua com níveis que preocupam o setor, com um aumento de apenas 0,2% no volume recolhido, no primeiro trimestre do ano, totalizando 48 665 toneladas. Este ritmo estagnado coloca em risco o cumprimento das ambiciosas metas de reciclagem de 70% estabelecidas para 2025, para este material.

Em 2024, o SIGRE encaminhou para reciclagem cerca de 50% das embalagens de vidro colocadas no mercado, um desvio de 10% em relação à meta nacional de 60%. Para reverter este cenário e alcançar os objetivos propostos, é imperativo um esforço conjunto e coordenado de todos os agentes da cadeia, desde fabricantes e produtores, sistemas de gestão de resíduos urbanos, empresas, consumidores e entidades gestoras, a fim de impulsionar a separação e recolha de vidro em todo o país.

É neste contexto que a Novo Verde, Entidade Gestora de Resíduos de Embalagens, e a Lipor uniram esforços para desenvolver um modelo inovador como prova de conceito, na região norte do país. O Projeto Vidro +, uma iniciativa desenvolvida com a metodologia do Instituto Kaizen, visa aumentar a quantidade e a qualidade do vidro recolhido seletivamente, tanto nos sistemas porta-a-porta como nos ecopontos.​

Pedro Simões, Diretor Geral da Novo Verde, refere que “se os produtos chegam ao mercado e o vidro não é devidamente contabilizado na recolha seletiva, este está a ser desperdiçado – e com ele, a oportunidade de alimentar a economia circular. É urgente inverter esta situação e garantir que o vidro seja canalizado para a recolha seletiva, transformando-o em matéria-prima valiosa. Os números atuais de recolha de vidro estão muito aquém das metas estabelecidas e, se não agirmos agora, corremos o risco de comprometer os objetivos para 2030. É imperativo que todos – indústria, consumidores e entidades públicas e privadas – intensifiquem os esforços na prevenção, sensibilização e educação ambiental”.