Receitas do jogo em Macau descem 8,5% em novembro para 2,58 mil milhões de euros

Os casinos de Macau fecharam o mês de novembro com receitas de 22,88 mil milhões de patacas (2,58 mil milhões de euros), uma queda de 8,5 por cento face a igual período do ano passado, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com os dados publicados na página ‘online’ da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas provenientes do jogo registaram no último mês a segunda queda mais acentuada do ano, depois de agosto, quando caíram 8,6 por cento.

As receitas brutas acumuladas de janeiro a novembro totalizaram 269,62 mil milhões de patacas (30,28 mil milhões de euros), menos 2,4 por cento do que no ano anterior, indicou a DICJ.

No mesmo período de 2018, as receitas brutas acumuladas foram de 276,38 mil milhões de patacas (31,11 mil milhões de euros).

Em relação ao mês passado, as receitas dos casinos registaram uma descida de 3,57 mil milhões de patacas (cerca de 400 milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Venetian, Melco Resorts, Wynn e MGM.

Em 2018, as receitas dos casinos na capital mundial do jogo cresceram 14 por cento, para 302,8 mil milhões de patacas (cerca de 33 mil milhões de euros).